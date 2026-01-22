Valentina Vignali, ex cestista e influencer di Rimini, ha partecipato alla tappa europea degli Nba Europe Games 2026 a Berlino. Ospite dell’evento, ha condiviso l’esperienza come un sogno realizzato. Questa partecipazione sottolinea il suo percorso versatile, che unisce sport, moda e social media, offrendo un esempio di come le passioni possano convergere in occasioni di grande rilievo internazionale.

Rimini, 22 gennaio 2026 – Valentina Vignali va a canestro con le stelle della Nba. L’ex cestista riminese, ora modella e influencer, è stata invitata a Berlino in occasione degli Nba Europe Games 2026, una delle due tappe europee – insieme a Londra – del campionato di basket più importante e famoso al mondo. Un viaggio in prima classe nel mondo Nba . Per Vignali interviste, incontri speciali, tiri sul parquet dei fuoriclasse e naturalmente tanto glamour che non guasta mai. Un viaggio nella pallacanestro che conta in prima classe. Fianco a fianco con tanti vip da ospite speciale, come ha ricordato sui social il ‘capo supremo’ della Nba, Adam Silver. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valentina Vignali tra le stelle Nba. L’influencer riminese ospite alla tappa europea: “Ho realizzato un sogno”

