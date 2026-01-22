Valditara Feltri e Zangrillo | giornata ricca di incontri alla festa dei lettori de il Giornale

Alla festa dei lettori de il Giornale, si sono svolti diversi incontri durante la giornata. Tra questi, quello con il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, collegato da Roma, ha rappresentato un momento di confronto tra rappresentanti delle istituzioni e cittadini. L'evento ha offerto un’occasione per approfondire temi di attualità e condividere idee in un contesto informale e aperto.

Fin dal pomeriggio, la festa dei lettori de il Giornale si è animata con l'incontro del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, con i lettori in collegamento da Roma. Il ministro ha affrontato i principali temi legati alla sua missione istituzionale, a partire dalla necessità di integrare. Sono stati diversi i passaggi sottolineati con un applauso dal pubblico presente, in particolare quelli legati alla necessità di un'educazione che sia meno permissiva per ripristinare il rispetto dei giovani. Il ministro ha anche sottolineato la necessità di riportare il Tricolore nella scuola, raccogliendo il plauso e l'applauso dei lettori.

