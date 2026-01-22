Usa crescita III trimestre alzata a +4,4% massimo da due anni

Nel terzo trimestre, l’economia statunitense ha registrato una crescita del 4,4%, il dato più alto da oltre due anni. Questa crescita riflette un andamento positivo e stabile, contribuendo a delineare un quadro di ripresa economica sostenuta nel paese. I risultati evidenziano un trend di espansione che, seppur soggetto a variabili, si mantiene solido e in progresso rispetto ai periodi precedenti.

New York, 22 gen. (askanews) – Economia statunitense in decisa espansione, nel terzo trimestre dell’anno. Secondo quanto appena pubblicato dal dipartimento del Commercio, il Prodotto interno lordo statunitense è cresciuto del 4,4% nel terzo trimestre 2025, secondo la lettura finale. Le attese, secondo le previsioni di Dow Jones, erano per un rialzo del 4,3%, in linea con la precedente stima. Si è trattato della crescita trimestrale del Pil migliore in due anni. Secondo la lettura finale, in crescita anche l’inflazione: il dato Pce è salito del 2,8%, come in prima lettura; quello ‘core’ del 2,9%, anche in questo caso come la stima precedente.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

