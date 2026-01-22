US to expand anti-abortion aid rule to cover ‘gender ideology’ diversity
Il governo statunitense prevede di ampliare la politica di blocco dell'assistenza anti-aborto, nota come Mexico City Policy, includendo ora anche tematiche legate all'ideologia di genere e alla diversità. Questa modifica rappresenta un’estensione delle restrizioni che influenzeranno i programmi di assistenza internazionale, con possibili ripercussioni sulle organizzazioni coinvolte e sui servizi offerti. La decisione riflette un approccio più restrittivo rispetto alle politiche di supporto alla salute riproduttiva a livello globale.
WASHINGTON, Jan 22 (Reuters) - The Trump administration is set to expand the Mexico City Policy that blocks U.S. assistance to organizations that provide or promote abortions to cover groups involved in what the administration calls “gender ideology” and diversity, equity and inclusion, an administration official said on Thursday. The policy, which opponents call the “global gag rule” because they say it silences abortion rights advocates, will be expanded on Friday to include international organizations and U.S. nongovernmental organizations, the official said. The change will cover $30 billion of U. 🔗 Leggi su Internazionale.it
