US to expand anti-abortion aid rule to cover ‘gender ideology’ diversity 

Da internazionale.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo statunitense prevede di ampliare la politica di blocco dell'assistenza anti-aborto, nota come Mexico City Policy, includendo ora anche tematiche legate all'ideologia di genere e alla diversità. Questa modifica rappresenta un’estensione delle restrizioni che influenzeranno i programmi di assistenza internazionale, con possibili ripercussioni sulle organizzazioni coinvolte e sui servizi offerti. La decisione riflette un approccio più restrittivo rispetto alle politiche di supporto alla salute riproduttiva a livello globale.

WASHINGTON, Jan 22 (Reuters) - The Trump administration is set to expand the Mexico City Policy that blocks U.S. assistance to organizations that provide or promote abortions to cover groups involved in what the administration calls “gender ideology” and diversity, equity and inclusion, an administration official said on Thursday. The policy, which opponents call the “global gag rule” because they say it silences abortion rights advocates, will be expanded on Friday to include international organizations and U.S. nongovernmental organizations, the official said. The change will cover $30 billion of U. 🔗 Leggi su Internazionale.it

us to expand anti abortion aid rule to cover 8216gender ideology8217 diversity160

© Internazionale.it - US to expand anti-abortion aid rule to cover ‘gender ideology,’ diversity 

Arrestato ancora l’insegnante anti genderEnoch Burke, insegnante noto per la sua posizione contro le ideologie Lgbt, è stato nuovamente arrestato.

Leggi anche: Niente fondi europei ai pro famiglia. La loro colpa è essere anti gender

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Government and Politics of the USA | Pearson Edexcel A-Level Politics

Video Government and Politics of the USA | Pearson Edexcel A-Level Politics

US to Expand Anti-Abortion Aid Rule to Cover 'Gender Ideology,' DiversityWASHINGTON, Jan 22 (Reuters) - The ?Trump ?administration is set to expand ?the Mexico City Policy that blocks U.S. assistance ?to organizations that provide or promote abortions to cover groups ... usnews.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.