Ursula ko l’Eurocamera blocca il Mercosur

L’Eurocamera ha approvato una risoluzione che blocca l’accordo tra l’UE e il Mercosur, inviando il testo alla Corte di giustizia europea. La Corte valuterà se l’accordo rispetta o meno i trattati europei, processo che potrebbe richiedere da uno a tre anni. La decisione rappresenta un passo importante nel confronto tra le istituzioni europee e le questioni commerciali internazionali.

Approvata a Strasburgo una risoluzione che invia alla Corte di giustizia il testo dell’accordo: i giudici stabiliranno se viola o meno i trattati, ma ci vorrà da uno a tre anni. Esulta la Lega, risultata decisiva. Uno schiaffo a Ursula Von der Leyen, su cui oggi si vota la sfiducia. «Ora la baronessa s’attacca al Trump ». La battuta circolava ieri con divertita insistenza all’Eurocamera, e in più lingue: il voto con cui il Parlamento Ue ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché esprima un parere di legittimità sull’accordo col Mercosur rappresenta una doppia novità politica, oltreché una rivincita della rappresentanza democratica su Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ursula ko, l’Eurocamera blocca il Mercosur Mercosur, l’Eurocamera frena l’accordo. Il testo è stato inviato alla Corte Ue per un parere legaleL’Eurocamera ha deciso di rinviare l’approvazione dell’accordo commerciale tra Mercosur e Unione europea, inviando il testo alla Corte Ue per un parere legale. Smacco a Ursula, Strasburgo stoppa il MercosurL’Europarlamento ha respinto la richiesta di inviare l’accordo commerciale tra Ue e Mercosur alla Corte di giustizia europea. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. L’Eurocamera respinge la sfiducia a von der Leyen sul Mercosur(ANSA) - STRASBURGO, 22 GEN - Il Parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen ... espansionetv.it L'Eurocamera stoppa von der Leyen, il Mercosur finisce alla Corte UePassa il blitz di sinistre e patrioti. Battaglia sull'applicazione provvisoria. La Commissione Ue: 'Rammarico per il voto del Parlamento Europeo' (ANSA) ... ansa.it #Dazi, sfida di #UrsulavonderLeyen: "Risposta unitaria". Eurocamera pronta a sospendere l'intesa x.com È STATO BLOCCATO!!! Per ora, il patto è stato bloccato , il parlamento UE vota contro Ursula... ovviamente non è finita Adesso è arrivato il momento di intensificare la lotta!! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.