Martina Cardamone, nota partecipante di Uomini e Donne, esprime il desiderio di tornare nel programma, alimentando le speranze di diventare nuova tronista. In passato, aveva sperato di uscire con Flavio Ubirti, ma è rimasta delusa quando lui ha scelto Nicole. La sua attitudine positiva e il desiderio di credere nell’amore la rendono una figura interessante nel panorama del programma.

Martina Cardamone vorrebbe tornare a Uomini e Donne, sarà la nuova tronista?. Martina Cardamone sperava di uscire con Flavio Ubirti da Uomini e Donne ma è rimasta delusa quando ha scoperto che lui ha preferito andare via con Nicole. L’ex corteggiatrice ha parlato del suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi a Casa Lollo, in merito alla scelta ha detto: “Inizialmente non l’ho presa bene, anche se me lo aspettavo perché anche nelle ultime esterne ho avuto una sensazione negativa. Sono arrivata consapevole. Ci sono rimasta male perché volevo conoscerlo fuori “. Martina Cardamone ha continuato dicendo: “Da parte mia durante il percorso c’è stata una chiusura, dettata dalla sua paura di questo mio carattere forte. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Uomini e Donne, Martina Cardamone sogna il trono: “Accetterei, credo nell’amore”

Leggi anche: Uomini e Donne, Martina Cardamone e il like al commento cattivello su Flavio Ubirti

Uomini e Donne, Martina Cardamone: grave lutto dopo la sceltaMartina Cardamone, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha subito un grave lutto dopo aver scelto il suo percorso nel programma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Uomini e Donne SHOCK! MARIA OFFRE IL TRONO A CIRO! L'Incontro Choc Con Martina

Argomenti discussi: Flavio e Martina: i migliori momenti - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Flavio Ubirti non sceglie Martina e il web non ci sta: L’amore vero è quello scomodo; Scandalo a Uomini e Donne, la verità di Ciro: Io e Martina ci vedevamo di nascosto durante il suo trono; Uomini e Donne, Ciro Solimeno confessa: Io e Martina ci vedevamo di nascosto.

CHI É MARTINA CARDAMONE, LA NON SCELTA DI FLAVIO UBIRTI A UOMINI E DONNE/ Ti auguro il meglio…Tutto su Martina Cardamone, la corteggiatrice non scelta da Flavio Ubirti a Uomini e Donne. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Martina Cardamone rompe il silenzio dopo la scelta di Flavio: Riprendo in mano la mia vitaMartina Cardamone, la non scelta di Flavio Ubirti, si sfoga su Instagram dopo la fine del percorso a Uomini e Donne. msn.com

#giorgiomanetti rivela di essere stato prossimo a partecipare al #gfvip ma che farebbe molto volentieri #lisoladeifamosi. L’ex-cavaliere di #uominiedonne Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista per #lorenzopugnaloni durante la quale ha raccontato di esser facebook

Prima foto insieme per Flavio e Nicole Vi piacciono #UominieDonne x.com