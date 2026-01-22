Martina Cardamone, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si prepara a intraprendere l’esperienza come tronista. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha condiviso le sue opinioni su Ciro Solimano e ha raccontato la sua esperienza con Flavio Ubirti. La sua volontà di mettersi in gioco testimonia il suo desiderio di affrontare nuove sfide nel programma, mantenendo un tono rispettoso e equilibrato.

L'ex corteggiatrice racconta la sua esperienza con Flavio Ubirti, esprime perplessità sui video confessione di Ciro Solimeno e apre alla possibilità di un nuovo percorso come tronista. Flavio Ubirti ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Nicole Belloni, mettendo così fine alla conoscenza con l'altra corteggiatrice rimasta fino all'ultimo, Martina Cardamone. La scelta è stata registrata circa un mese fa ed è andata in onda lunedì e martedì di questa settimana, confermando le sensazioni che molti telespettatori avevano già maturato nelle settimane precedenti. Chi seguiva il programma di Maria De Filippi aveva infatti intuito che la decisione di Flavio fosse ormai orientata verso Nicole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Martina Cardamone pronta a mettersi in gioco come tronista. Le critiche a Ciro Solimano

