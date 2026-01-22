Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 22 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi su Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 22 gennaio 2026, trasmessa su Canale 5. In questa guida troverai aggiornamenti sul Trono Over e Trono Classico, insieme ai video disponibili su Witty TV. Restate informati su tutte le novità e gli sviluppi della puntata di oggi, seguendo il nostro aggiornamento in tempo reale.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 22 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Magda e Arcangelo discutono sulla loro conoscenza. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è stranita dal comportamento di Jakub che si elimina dal programma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 22 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

