United Carrick cambia i piani | Zirkzee resta

Con l’arrivo di Michael Carrick come nuovo allenatore, il Manchester United ha rivisto le proprie scelte di mercato. Nonostante le voci di cessioni, Joshua Zirkzee rimarrà a disposizione della squadra. La vittoria nel derby contro il Manchester City ha segnato un cambio di rotta, riflettendo una nuova direzione tecnica e strategica per i Red Devils.

L’effetto Michael Carrick si fa sentire subito a Old Trafford. L’arrivo del nuovo allenatore sulla panchina del Manchester United e il successo 2-0 nel derby contro il Manchester City hanno portato a una revisione delle strategie di mercato. Carrick ha avuto colloqui diretti con alcuni giocatori inizialmente considerati in uscita, Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo e Patrick Dorgu, chiedendo loro di restare focalizzati sul progetto United. Un segnale chiaro che ridisegna le priorità del club. La conseguenza è immediata sul fronte italiano: si complica la pista che portava Zirkzee alla AS Roma. Con il cambio in panchina, i Red Devils stringono i ranghi e frenano le uscite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

