Union Berlin-Borussia Dortmund sabato 24 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gialloneri rischiano in casa dei Kopenicker

Analisi della sfida tra Union Berlin e Borussia Dortmund, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 18:30. Si approfondiscono formazioni ufficiali, quote e pronostici, evidenziando i rischi per i gialloneri in trasferta contro i Kopenicker. In Bundesliga, il Dortmund si presenta in buona forma, ma questa partita rappresenta una sfida complessa in un contesto competitivo e equilibrato.

In Bundesliga il Borussia Dortmund non sembra avere grossi problemi ma oggi sul campo dell’Union Berlin è una di quelle trasferte rischiose per chiunque in questa lega. I kopenicker infatti già hanno battuto il Lipsia e pareggiato contro il Bayern Monaco in casa e il punto conquistato contro lo Stoccarda apre scenari nuovi. La squadra di Baumgart vede la zona coppe a sole 5. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Union Berlin-Borussia Dortmund (sabato 24 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gialloneri rischiano in casa dei Kopenicker Union Berlin-Borussia Dortmund (sabato 24 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della sfida tra Union Berlin e Borussia Dortmund, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 18:30. Union Berlin-Borussia Dortmund (sabato 24 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiDomenica 24 gennaio 2026 alle 18:30 si sfidano Union Berlin e Borussia Dortmund in Bundesliga. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Borussia Dortmund - St. Pauli in Diretta Streaming | DAZN IT; Borussia Dortmund 2-1 Union Berlin, valutazioni dei giocatori; L'intrusione del padre negli spogliatoi, l'errore col Bayern, i paragoni col fratello: che fatica per Jobe Bellingham al Borussia Dortmund; Augsburg–Union Berlino, le formazioni ufficiali. Bundesliga 2025-2026: Union Berlino-Borussia Dortmund, le probabili formazioniProbabili formazioni Union Berlino (3-4-1-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Juranovic; Jeong; Ilic, Ansah. All. Baumgart Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Anton, Can, ... sportal.it Pronostico Union Berlino-Borussia Dortmund: la testa è all’InterUnion Berlino-Borussia Dortmund è una partita valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it La cessione di Romagnoli all’Al-Sadd non è ancora chiusa Nel caso in cui il difensore partisse, i biancocelesti potrebbero affondare per Diogo Leite dell’Union Berlin che arriverebbe per 2 milioni di euro e mezzo @DiMarzio #Calciomercato #Transfer x.com Il difensore dell'Union Berlino rimane in cima alla lista dei dirigenti viola. Rebus Ranieri, dalla sua eventuale partenza dipende l'arrivo di un ulteriore centrale - facebook.com facebook

