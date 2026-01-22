Union Berlin-Borussia Dortmund sabato 24 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 24 gennaio 2026 alle 18:30 si sfidano Union Berlin e Borussia Dortmund in Bundesliga. In questa partita, il Borussia Dortmund, leader del campionato, affronta una trasferta impegnativa contro un Union Berlin in buona forma. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un confronto che si preannuncia equilibrato e di interesse per gli appassionati di calcio tedesco.

In Bundesliga il Borussia Dortmund non sembra avere grossi problemi ma oggi sul campo dell'Union Berlin è una di quelle trasferte rischiose per chiunque in questa lega. I kopenicker infatti già hanno battuto il Lipsia e pareggiato contro il Bayern Monaco in casa e il punto conquistato contro lo Stoccarda apre scenari nuovi. La squadra di Baumgart vede la zona coppe a sole 5.

