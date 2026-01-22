Un’insidia in meno nel tabellone di Sinner fuori Denis Shapovalov | a New York creò grattacapi

Nel secondo turno degli Australian Open 2026, si è verificato un risultato inatteso con l’eliminazione di Denis Shapovalov. Il canadese, che aveva già dato filo da torcere in passato, si è fermato prima delle fasi decisive del torneo. Questo episodio rappresenta un passo inaspettato nel percorso di Sinner, che prosegue la sua corsa verso le fasi finali del major australiano.

Risultato inatteso nella giornata dedicata al secondo turno degli Australian Open 2026. Il riferimento è all'eliminazione del canadese Denis Shapovalov (n. 21 del seeding), sconfitto dal croato Marin Cilic. Un ko netto per il nordamericano, piegato con il punteggio di 6-4 6-3 6-2. Una prestazione che riaccende le consuete perplessità su Shapovalov, giocatore capace di ammaliare quanto di deludere. Si pensava che l'incrocio con Cilic, anche alla luce dell'età avanzata del croato, potesse sorridere a "Shapo", ma il campo ha restituito verdetti ben diversi. Un'eliminazione che ha riflessi anche nella parte di tabellone che interessa Jannik Sinner, impegnato in questo momento nel match di secondo turno contro l'australiano James Duckworth.

