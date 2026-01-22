Unimore due prestigiosi riconoscimenti alle dottorande Cavazzoli e Grassi
Unimore ha recentemente conseguito due riconoscimenti di rilievo nel campo delle scienze chimiche. Le dottorande Cavazzoli e Grassi sono state premiate per l’eccellenza delle loro attività di ricerca, attestando il livello elevato dell’istituzione nel settore. Questi riconoscimenti testimoniano l’impegno dell’università nel promuovere l’eccellenza scientifica e il talento delle giovani ricercatrici.
Due prestigiosi riconoscimenti per l'elevata qualità delle rispettive attività di ricerca nel campo delle scienze chimiche sono stati ottenuti dalla dr.ssa Chiara Cavazzoli, dottoranda del corso di dottorato Models and Methods for Material and Environmental Sciences (M3ES) con borsa PNRR (DM 118).
