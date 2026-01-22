Unimore due prestigiosi riconoscimenti alle dottorande Cavazzoli e Grassi

Unimore ha recentemente conseguito due riconoscimenti di rilievo nel campo delle scienze chimiche. Le dottorande Cavazzoli e Grassi sono state premiate per l’eccellenza delle loro attività di ricerca, attestando il livello elevato dell’istituzione nel settore. Questi riconoscimenti testimoniano l’impegno dell’università nel promuovere l’eccellenza scientifica e il talento delle giovani ricercatrici.

