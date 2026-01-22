L’Università di Ferrara celebra Luca Rambaldi, atleta della Nazionale italiana di canottaggio e studente del corso di laurea in Scienze Motorie. La Rettrice Laura Ramaciotti ha incontrato il campione, riconoscendone il ruolo positivo come esempio per i giovani. Questa collaborazione evidenzia l’importanza di un percorso accademico integrato con l’attività sportiva, promuovendo valori di impegno e dedizione nel percorso formativo e sportivo.

La Rettrice dell’università di Ferrara Laura Ramaciotti ha incontrato, ieri, Luca Rambaldi, atleta della Nazionale italiana di canottaggio, protagonista di una carriera sportiva di assoluto rilievo a livello internazionale, e iscritto al secondo anno del corso di laurea in Scienze Motorie dell’ateneo. L’incontro ha rappresentato un importante riconoscimento istituzionale per lo studente-atleta, capace di unire eccellenza sportiva e percorso accademico, incarnando i valori di dedizione, disciplina e responsabilità che l’università di Ferrara promuove. La rettrice, a nome dell’ateneo, si è congratulata per i risultati sportivi conseguiti e per il valore umano e formativo che Rambaldi rappresenta come ambasciatore dei valori dello sport e della cultura universitaria, riconoscendo nel campione un esempio significativo per tutti i giovani che aspirano a coniugare sport di alto livello e formazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unife celebra Rambaldi: "Un modello per i giovani"

