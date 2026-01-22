Un’assemblea pubblica sull’ex Carbon

Da ilrestodelcarlino.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà un’assemblea pubblica dedicata all’ex Carbon, un passo importante nel processo di riconversione dell’area. L’intervento rappresenta uno dei progetti di rigenerazione urbana più significativi per il futuro della città, contribuendo a ridisegnarne il paesaggio e a promuovere uno sviluppo sostenibile. La partecipazione della comunità sarà fondamentale per condividere idee e approfondire le prospettive di questa trasformazione.

Un nuovo tassello si aggiunge al complesso mosaico della riconversione dell’ex Sgl Carbon, uno dei progetti di rigenerazione urbana più rilevanti per il futuro della città. Domani alle 17, infatti, alla Bottega del Terzo Settore di corso Trento e Trieste, è in programma l’assemblea pubblica del Forum di progettazione partecipata dedicato alla riqualificazione dell’area, dal titolo ’Strumenti condivisi e obiettivi da raggiungere’. L’incontro rappresenta un nuovo momento di confronto aperto tra cittadini, istituzioni e associazioni, chiamati a discutere il futuro di un’area strategica sotto il profilo ambientale, urbano ed economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un8217assemblea pubblica sull8217ex carbon

© Ilrestodelcarlino.it - Un’assemblea pubblica sull’ex Carbon

Leggi anche: Sibeg verso la Carbon Neutrality, nuova roadmap sull’acqua e più formazione

Leggi anche: Progetto “Variante Sud“. C’è un’assemblea pubblica

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Municipio VII: Scavalco del GRA, assemblea pubblica venerdì 23; Un’assemblea pubblica sull’ex Carbon; Referendum sulla giustizia, a Bussecchio un'assemblea pubblica sulle ragioni del No; Sicurezza a Sesto, le opposizioni convocano un’assemblea pubblica.

Sondalo, un’assemblea pubblica sul futuro dell’ospedale Morelli: Un presidio da difendereA fronte di 120 milioni destinati alla sanità olimpica, solo poco più di un milione sarà riservato al Morelli, un dato che alimenta le nostre preoccupazioni circa la reale intenzione politica di ... ilgiorno.it

un assemblea pubblica sullQuartiere Cuneo Nuova, assemblea pubblica con il ComuneLunedì 19 gennaio incontro aperto ai residenti per discutere parcheggi, mobilità, commercio e riqualificazione urbana ... targatocn.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.