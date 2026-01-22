Un’assemblea pubblica sull’ex Carbon

Si terrà un’assemblea pubblica dedicata all’ex Carbon, un passo importante nel processo di riconversione dell’area. L’intervento rappresenta uno dei progetti di rigenerazione urbana più significativi per il futuro della città, contribuendo a ridisegnarne il paesaggio e a promuovere uno sviluppo sostenibile. La partecipazione della comunità sarà fondamentale per condividere idee e approfondire le prospettive di questa trasformazione.

Un nuovo tassello si aggiunge al complesso mosaico della riconversione dell'ex Sgl Carbon, uno dei progetti di rigenerazione urbana più rilevanti per il futuro della città. Domani alle 17, infatti, alla Bottega del Terzo Settore di corso Trento e Trieste, è in programma l'assemblea pubblica del Forum di progettazione partecipata dedicato alla riqualificazione dell'area, dal titolo 'Strumenti condivisi e obiettivi da raggiungere'. L'incontro rappresenta un nuovo momento di confronto aperto tra cittadini, istituzioni e associazioni, chiamati a discutere il futuro di un'area strategica sotto il profilo ambientale, urbano ed economico.

