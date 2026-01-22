Un' altra grazia per due minori E l' avvocato provoca Meloni

Il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto una sospensione del processo di nove mesi con lavori socialmente utili per due studenti di 17 anni coinvolti negli scontri del 22 settembre 2025 in stazione Centrale. La decisione prevede la messa alla prova, offrendo loro un’opportunità di reinserimento e riflessione. La vicenda solleva questioni sul trattamento dei minori in situazioni di conflitto e sulla giustizia minorile.

Il Tribunale per i minorenni di Milano ha stabilito nove mesi di "messa alla prova", con sospensione del processo e lavori socialmente utili, nei confronti dei due studenti liceali di 17 anni arrestati il 22 settembre 2025 per resistenza aggravata e danneggiamento, avvenuti durante gli scontri in stazione Centrale del capoluogo lombardo nel corteo dei pro Pal. La decisione è arrivata con rito abbreviato. Se questo loro percorso venisse poi in futuro valutato positivamente, porterà all'estinzione dei reati contestati. Il verdetto arriva proprio nel periodo in cui si stava la polemica su questo tema con il governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni.

Scontri pro-Pal a Milano, processo sospeso e lavori sociali per due minori. L’ironia dei legali: “Speriamo che la sentenza piaccia a Meloni”A Milano, il Tribunale per i minorenni ha sospeso il processo con rito abbreviato per due studenti di 17 anni coinvolti negli scontri pro-Palestina in stazione Centrale.

