una start up sui minerali secondo posto mondiale

GroundBreak, startup italiana specializzata in minerali, si è posizionata al secondo posto a livello mondiale al concorso Future Minerals Pioneers 2026 di Riyad, ricevendo un premio di 60.000 dollari. Guidata dall’amministratore delegato Silvia Dell’Amico, con sede a Carrara, l’azienda si distingue nel settore grazie a soluzioni innovative e sostenibili. Questo riconoscimento conferma il ruolo di GroundBreak come una delle realtà più promettenti nel panorama minerario internazionale.

Secondo posto mondiale e 60mila dollari di premio al ’ Future minerals pioneers 2026 ’ di Riyad per la startup GroundBreak, guidata dall’amministratore delegato Silvia Dell’Amico, di Carrara. Si tratta della più prestigiosa competizione internazionale dedicata all’innovazione nel settore delle risorse minerarie. Si è svolta all’interno del Future minerals forum, che ha riunito startup, centri di ricerca e grandi player industriali da tutto il mondo, con l’obiettivo di individuare le tecnologie più promettenti per il futuro dell’estrazione delle risorse naturali. GroundBreak, startup italiana attiva nel settore delle tecnologie avanzate per l’ esplorazione mineraria sostenibile, era l’unica italiana e si è classificata seconda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

