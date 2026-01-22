Una prima volta | Mozart all’Hotel Due Torri

Sabato 24 gennaio alle 17.30, il Festival presenta una prima assoluta: “Mozart a Verona” all’Hotel Due Torri. Questo storico hotel, che nel 1770 accolse Mozart e il padre Leopold durante il loro primo viaggio in Italia, diventa il simbolo di un evento che collega passato e presente. Un’occasione unica per rivivere le atmosfere dell’epoca e riscoprire il legame tra il compositore e la città di Verona.

Sabato 24 gennaio alle ore 17.30, il Festival segna una prima volta assoluta: "Mozart a Verona" entra all'Hotel Due Torri, antica locanda che ospitò Mozart e il padre Leopold durante il loro primo viaggio in Italia e il soggiorno veronese del 1770. Nella Sala Casarini, il Trio Vasari incontra la danza di Elisa Cipriani e Luca Condello in "Il regno capovolto", un evento che unisce musica e gesto coreutico, promosso da Verona Piano Festival (ingresso a pagamento).

