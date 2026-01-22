Una preziosa scoperta L’architrave del ’500 torna nel Castello Estense Era usato come panchina

È stata scoperta una preziosa testimonianza del XVI secolo nel Castello Estense, riproposta come panchina. Si tratta di un antico architrave del 500, appartenuto al duca Alfonso I d’Este, rinvenuto per caso e ora consegnato alla Provincia. Questa scoperta rappresenta un importante frammento della storia e dell’architettura dell’epoca, arricchendo il patrimonio culturale della regione.

Consegnato alla Provincia un antico reperto del '500 appartenente al duca Alfonso I d'Este. Una scoperta nata dalla casualità. Per oltre sessant'anni è stato custodito in buona fede da un cittadino ferrarese che ignaro del suo valore lo ha utilizzato come panchina nel giardino. Il ritrovamento dell' architrave cinquecentesco grazie ad una segnalazione al nucleo carabinieri di Bologna fatta da Simonetta Pazzi, guida turistica ferrarese. L'aveva avvistato nel giardino di un'abitazione. Nella mattinata di ieri all'imbarcadero del Castello è stata presentata questa scoperta di valore storico e culturale, presenti tutti i protagonisti della vicenda.

