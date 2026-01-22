La mostra fotografica di Nello Fontanella, intitolata

GALLERIA MUSEOPOSSIBILE "Officina per le arti- contemporanee e lo spettacolo" Presenta Prospettive Sostenibili – Obiettivi 11 e 15 dell'Agenda 2030 Mostra Fotografica del giornalista Nello Fontanella Galleria Museopossibile – ex scuderie Seminario Vescovile Nola. Con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania. "Prospettive Sostenibili" a cura del Presidente dell'Associazione SeminArte Aps Alessandra Bosone

© Teleclubitalia.it - Una mostra fotografica di Nello Fontanella su ambiente e città sostenibili

