Una mostra fotografica di Nello Fontanella su ambiente e città sostenibili

La mostra fotografica di Nello Fontanella, intitolata

GALLERIA MUSEOPOSSIBILE “Officina per le arti- contemporanee e lo spettacolo” Presenta Prospettive Sostenibili – Obiettivi 11 e 15 dell’Agenda 2030 Mostra Fotografica del giornalista Nello Fontanella Galleria Museopossibile – ex scuderie Seminario Vescovile Nola. Con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania. “Prospettive Sostenibili” a cura del Presidente dell’Associazione SeminArte Aps Alessandra Bosone, con la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

