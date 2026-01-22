La celebrazione di San Sebastiano a Città di Castello ha evidenziato l'importanza di rafforzare la collaborazione tra le polizie locali dell’Altotevere. Un coordinamento territoriale più efficace mira a garantire una gestione condivisa dei servizi, contribuendo a migliorare la sicurezza per tutta la comunità. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un’azione più integrata e coordinata nel rispetto delle esigenze di sicurezza del territorio.

CITTÀ DI CASTELLO - La celebrazione del patrono San Sebastiano ha offerto l’occasione per rilanciare l’auspicato coordinamento territoriale tra le polizie locali dell’Altotevere, con "la necessità di una gestione associata dei servizi, a garanzia di maggiore sicurezza ". Il comandante tifernate Emanuele Mattei ha infatti esortato gli amministratori a "superare la frammentazione istituzionale, promuovendo l’unione di forze e professionalità per assicurare una presenza capillare, turni più organizzati e risposte rapide". Le celebrazioni si sono svolte prima in cattedrale alla presenza delle massime autorità istituzionali e del vescovo Luciano Paolucci Bedini, poi alla scuola Bufalini dove sono stati consegnati alcuni riconoscimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una gestione associata per maggiore sicurezza"

