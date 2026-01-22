Un uomo sottrae due portafogli dallo zaino di una donna e poi si scaglia con violenza contro di lei

Nel pomeriggio di mercoledì, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 43 anni originario dell’Algeria, accusato di aver sottratto due portafogli dallo zaino di una donna e di aver reagito con violenza nei suoi confronti. L’intervento ha permesso di bloccare il soggetto e di garantire la sicurezza della vittima.

Nel pomeriggio di mercoledì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne di origini algerine per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, trovandolo in possesso dei due portafogli appena sottratti alla donna. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Donna trovata morta a Milano, in un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da soloNella giornata di ieri, in via Paruta a Milano, è stato rinvenuto il corpo di una donna, ancora da identificare, con evidenti segni sul collo e parzialmente vestita.

Leggi anche: Uno ruba e poi si scaglia contro i carabinieri, l'altro cerca di scappare: due arresti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Rapina a Milano, ladri rintracciati col cellulare rubato: uno dei banditi sottrae l'arma a un poliziotto e spara; Ladri rintracciati dopo una rapina a Milano, uno sottrae la pistola a un poliziotto e spara: arrestati; Prete-giornalista molesta un collega di 40 anni più giovane durante i giorni del Conclave, chiesto il processo; Sparano da un’auto contro le vetrine di 3 bar di Pavia: denunciati una 33enne e un 35enne.

Rapina a Milano, ladri rintracciati col cellulare rubato: uno dei banditi sottrae l'arma a un poliziotto e sparaHanno rapinato un uomo, ma sono rimasti ‘fregati’ dal sistema di geolocalizzatore sul cellulare sottratto. Una volta stanati dalla polizia, uno di loro è riuscito a rubare un'arma e sparare. Arrestati ... milanotoday.it

Prima le sottrae l'auto, poi la ferisce tentando di riprendere le chiaviL'uomo è stato arrestato per tentata rapina, dopo una lite in strada con la donna con la quale aveva una relazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura, con il su ... ciociariaoggi.it

La Parola del giorno è tratta dal Vangelo secondo Marco. Mc 3,1-6 In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata, e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo. Egli disse all'uomo c - facebook.com facebook