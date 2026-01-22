Un testo del 1979 che pare scritto ieri Laici e cattolici liberi da pregiudizi lo ameranno

Un testo del 1979 che conserva tutta la sua attualità, apprezzato sia da laici sia da cattolici liberi da pregiudizi. Chi scrive è un vecchio laico, un liberale classico, e riconosce in questo discorso di Joseph Ratzinger, riproposto oggi da Il Tempo, un documento di grande profezia e profondità. Una riflessione che invita a confrontarsi con i temi senza enfasi, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Chi scrive queste righe è un vecchio laico, un liberale classico. E tuttavia (starei per dire: a maggior ragione) trovo profetico questo discorso di Joseph Ratzinger, che oggi Il Tempo vi ripropone. È un testo di quasi 47 anni fa, del 1979, eppure – per la sua incredibile lucidità e attualità – pare scritto ieri. Scoprirete anche un riferimento all'Iran, in quel momento in inquietante transito verso la teocrazia isla mista dell'ayatollah Khomeini. Abbiamo scelto di ripubblicare questa omelia – non a caso – non nelle pagine della cultura, insomma come se si trattasse di un «reperto» utile per discussioni e speculazioni lontane dalla politica e dalla sfida del fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

