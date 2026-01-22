Maverick Lo Bianco presenta la sua trilogia cinematografica dedicata al Mediterraneo, un progetto che mira a promuovere pace, libertà e bellezza. Presentata durante la VI edizione del Festival delle Arti a Vibo Valentia, l’opera riflette l’importanza di riscoprire i valori di questa regione attraverso il cinema. Un'iniziativa che invita a riflettere sul ruolo del Mediterraneo come simbolo di incontro e rinascita culturale.

Il giovane regista-attore ha presentato la trilogia cinematografica ispirata al Mediterraneo nell’ambito della VI edizione del Festival delle Arti, organizzato dall’IIS Morelli Colao di Vibo Valentia. L’opera fa parte del progetto Never: per non smettere di sognare un futuro di pace e di libertà tra i popoli attraverso il linguaggio dell’arte e della bellezza. Che cosa significa riscoprire il Mediterraneo? Che cosa evoca la storia delle civiltà dei popoli mediterranei? E perché è fondamentale interrogare il patrimonio culturale fiorito sulle sue sponde? La trilogia cinematografica ispirata al Mediterraneo e realizzata dal giovane regista e attore Maverick Lo Bianco, si pone in corrispondenza con queste fondamentali domande. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Un sogno che si chiama Mediterraneo: la trilogia cinematografica di Maverick Lo Bianco per far rinascere un futuro di pace, di libertà e di bellezza

Leggi anche: La Chiesa degli Artisti diventa Casa degli Artisti con Mediterraneo di Maverick Lo Bianco

Leggi anche: Pantone sceglie per la prima volta il bianco come colore dell’anno: un «bianco fluttuante intriso di serenità» messaggio di pace, armonia e libertà

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Patrick Silva firma con i Phillies: Un sogno che si avvera; Fezz si regala l'exploit e conquista le classifiche Un sogno che si avvera; Sogni lucidi: come si fa a scegliere cosa sognare quando si dorme; Un sogno che si avvera, una splendida prima volta: Nicol Delago vince la discesa di Tarvisio, è il suo primo successo in Coppa del mondo.

VIDEO - Un sogno che diventa realtà: il Watford annuncia Bove, contratto di cinque anni e mezzo!Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista ex Roma: una nuova avventura per Edoardo, presentato come un giocatore di livello europeo ... ilromanista.eu

Tra il dolore e la gioia di Giovani Pascoli: la felicità è un sogno che dura solo un istanteScopri il significato di Tra il dolore e la gioia di Giovanni Pascoli: la poesia che racconta la felicità come un istante fragile e irripetibile. libreriamo.it

San Pietro in Bevagna ti chiama… Riuscirai a resistere a questo mare da sogno Tagga chi vorresti qui con te! #sanpietroinbevagna #marinadimanduria #mare #manduria #sole - facebook.com facebook