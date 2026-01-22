Luciano Gaspari, ex ufficiale di gara e figura di rilievo nel mondo della pallavolo italiana e internazionale, ci ha lasciato. La sua esperienza e dedizione hanno contribuito a dare prestigio e professionalità al movimento arbitrale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per tutto il settore, che lo ricorderà con rispetto e gratitudine.

La pallavolo in lutto. Ci ha lasciato Luciano Gaspari, ex ufficiale di gara e figura di spicco del movimento arbitrale italiano e internazionale. Nel tardo pomeriggio di ieri è rimbalzata la triste notizia sui social della morte di Gaspari, malato da tempo, anconetano doc (di Collemarino). Suo figlio Marco, tecnico della squadra femminile di Scandicci, proprio poco più di un mese fa aveva vinto il mondiale a San Paolo (Brasile), gli aveva dedicato il trionfo: "Questo successo è per papà" aveva sussurrato. Luciano Gaspari è stato uno degli arbitri di volley più rappresentativi sia a livello italiano che internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un punto di riferimento per la pallavolo italiana"

