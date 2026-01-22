Lieto fine o triste epilogo tra Damiano e Rosa? Le anticipazioni svelano cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole. La ritrovata complicità tra Damiano e Rosa che sembrava l’inizio di un nuovo rapporto tra i due sarà messa a dura prova nelle puntate di Un posto al sole in onda fino al 30 gennaio 2026. Il legame tra Damiano e Rosa non si era mai spezzato del tutto nonostante entrambi avessero ritrovato la felicità accanto ad altre persone ma, nelle nuove puntate, come svelano le anticipazioni, un imprevisto metterà a rischio la serenità della coppia. (Fonte Raiplay) – L’opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Un Posto al Sole, anticipazioni: come finirà tra Damiano e Rosa? Scorpi perché sono in crisi

Leggi anche: Un Posto a Sole, anticipazioni 3 novembre: Rosa tra Pino e Damiano, una decisione difficile al Vulcano

Leggi anche: Damiano invita rosa a cena anticipazioni un posto al sole

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: arriva (finalmente) la resa dei conti per Gennaro Gagliotti; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 23 gennaio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 14 gennaio 2026: Antonietta mette nei guai Gennaro; Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 gennaio 2026.

Un posto al sole anticipazioni 23 gennaio 2026: Eduardo scalpita ma non tutto va secondo i suoi pianiCosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 gennaio 2026? Scopriamo insieme le anticipazioni di cosa succederà nell'episodio della Soap di Rai3. msn.com

Un Posto al Sole, anticipazioni di stasera (22 gennaio): arriva una cliente americana ai Cantieri e cambia tuttoDopo la scelta del nuovo amministratore delegato dei Cantieri, Roberto e Marina si preparano a un incontro che potrebbe aprire scenari inattesi: a ... msn.com

Foto di classe Da venerdì le nuove puntate di "Un posto al sole" con Whoopi Goldberg! - facebook.com facebook

In occasione del 30° anniversario di "Un posto al sole" entra nel cast una star internazionale. Dal 23 gennaio, il premio Oscar, #WhoopiGoldberg debutta nel daily drama con una storyline speciale che la vedrà protagonista accanto ai personaggi più amati. x.com