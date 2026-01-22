Un operaio di 25 anni muore incastrato

Un giovane operaio di 25 anni ha perso la vita ieri sera in un incidente avvenuto in un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese. L'incidente si è verificato intorno alle 20:30 e al momento sono in corso le indagini per chiarire le cause. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra le autorità, che stanno valutando le circostanze dell'accaduto.

8.30 Un operaio di 25 anni è morto nella serata di ieri un un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese. Il ragazzo è morto rimanendo incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sono stati i colleghi a trovare il giovane operaio ormai senza vita. Il 118 è dovuto intevenire per soccorrere la madre del 25enne che è stata colta da un malore per la morte del figlio sul luogo di lavoro. I Carabinieri della compagnia di Chivasso indagano per ricostruire la dinamica della tragedia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinarioUn giovane operaio di 25 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario presso un'azienda agricola di Brusasco. Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario per sminuzzare il fienoUn giovane operaio di 25 anni è deceduto a Brusasco, nel Torinese, dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario; Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario a Brusasco; Operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario; Torino, operaio di 25 anni muore incastrato nella macchina per tagliare il fieno: i colleghi lo trovano senza vita. Incidente sul lavoro, un operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinarioUn operaio di 25 anni è morto nella serata di ieri un un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo, residente a Monteu da Po, è morto incastrato in un ma ... msn.com Torino, operaio di 25 anni muore incastrato nella macchina per tagliare il fieno: i colleghi lo trovano senza vitaTragico incidente sul lavoro nel Torinese. Un operaio di 25 anni è morto nella serata di ieri un un'azienda agricola di Brusasco. L'uomo, residente a Monteu da Po, è ... msn.com Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario #torino x.com Un operaio di 66 anni è deceduto dopo aver accusato un malore, mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione di un'abitazione privata. L'uomo è stato soccorso prima dai colleghi e poi dal personale sanitario del 118, ma per il 66enne non c'è stato null - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.