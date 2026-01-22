Un libro-catalogo su Forlì | Aiuterà ad amare di più la nostra bella città e ciò che ci circonda
Il prossimo 24 gennaio, alle ore 10, presso la Sala Melozzo di Forlì, si terrà la presentazione del libro-catalogo della mostra fotografica
Sabato 24 gennaio, alle 10, la Sala Melozzo (piazza Melozzo 7, Forlì) ospiterà la presentazione del libro-catalogo della mostra fotografica "Forlì dentro: contrasti urbani. Luci, ombre e storie per la riscoperta dell'identità". Saranno presenti Roberto Angelini, coordinatore del Comitato di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
