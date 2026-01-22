Un giudice francese afferma che i funzionari statunitensi avrebbero tentato di fare pressioni contro l’ineleggibilità di Marine Le Pen

Un giudice francese ha affermato che funzionari statunitensi, tra cui due emissari dell’amministrazione Trump, avrebbero cercato di esercitare pressioni per influenzare la decisione sull’ineleggibilità di Marine Le Pen. La vicenda riguarda le presunte interferenze esterne nel processo politico francese, sollevando questioni sulla trasparenza e l’indipendenza delle istituzioni. La notizia evidenzia le complessità delle relazioni internazionali e le implicazioni di eventuali tentativi di ingerenza.

Un magistrato francese ha dichiarato che due emissari dell' amministrazione Trump l'avrebbero contattata per fare pressione contro il divieto di eleggibilità imposto alla leader dell'estrema destra Marine Le Pen. Magali Lafourcade, segretaria generale della Commissione francese per i diritti umani (CNCDH), un organismo indipendente che fornisce consulenza al governo, ha dichiarato all' Agence France-Presse di aver immediatamente segnalato il contenuto dell'incontro al Ministro degli Esteri, temendo una potenziale «manipolazione del dibattito pubblico in Francia».

