Un ecografo in dono per garantire ai bambini cure ancora più puntuali

Un gesto di solidarietà che sostiene la cura dei bambini nella Pediatria degli Ospedali Riuniti Padova Sud. Un ecografo donato all’unità operativa, diretta dalla dottoressa Virginia Carlini, per favorire diagnosi tempestive e migliorare l’assistenza sanitaria. Un contributo concreto per garantire interventi più rapidi e precisi, a beneficio della salute dei più piccoli.

Il 21 gennaio l’ingegner Alberto Manganaro e il geometra Michele Berton di Euganea Sanità, hanno consegnato il prezioso strumento da destinare all'Unità operativa complessa Pediatria degli Ospedali Riuniti Padova Sud Un regalo speciale che potrà contribuire a tutelare la salute di tanti bambini. Un ecografo in regalo da destinare all'Unità operativa complessa Pediatria degli Ospedali Riuniti Padova Sud diretta dalla dottoressa Virginia Carlini. E' quanto hanno fatto il 21 gennaio l’ingegner Alberto Manganaro e il geometra Michele Berton di Euganea Sanità, consegnando il prezioso dono, fondamentale per la salute dei più piccoli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Nuovo ecografo in dono “Apriremo l’ambulatorio di post-dimissioni“Un ecografo di ultima generazione è stato donato all’ospedale San Luca, dove verrà impiegato dalla Medicina interna per avviare un nuovo servizio dedicato alle visite di post-dimissione.

Sanità, Giuliano (UGL): “Divario Nord-Sud ancora grande criticità. Subito soluzioni per garantire cure di qualità a tutti gli italiani”Il divario tra Nord e Sud nella sanità italiana rimane una criticità evidente, come evidenziato dai dati di Agenas.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: A Cavedine la riunione della Giunta provinciale; Il broccolo Slow food porta aria di festa a Torbole e accoglie la Fiamma Olimpica.

Un ecografo in dono all’ospedale di Pergola: la Bcc investe 275mila euro nella solidarietàÈ un macchinario di ultima generazione che permette una diagnostica avanzata che solo poche altre strutture della regione sono in grado di effettuare. L’ecografo che sarà utilizzato nell’ospedale ... corriereadriatico.it

Nuovo ecografo in dono Apriremo l’ambulatorio di post-dimissioniUn ecografo di ultima generazione è stato donato all’ospedale San Luca e verrà utilizzato dalla Medicina interna per un nuovo servizio in via d’attivazione, l’ambulatorio per la post dimissione. Il ... lanazione.it

Gaetachannel.it. . PRANZO SULLA DARSENA…ESPERIENZA UNICA! TUTTO IL RICAVATO SARÀ DESTINATO ALL’ACQUISTO DI UN ECOGRAFO DIGITALE PER IL DIPARTIMENTO DI NEFROLOGIA DELL’OSPEDALE DONO SVIZZERO DI FOR - facebook.com facebook