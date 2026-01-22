Un documentario su Felix Leu Vita e arte del tatuatore giramondo

Un uomo che ha lasciato il segno. In tutti i sensi. Verrà proiettato all’Anteo Palazzo del Cinema questa sera “ Felix, dare to dream ”, documentario dedicato al tatuatore vagabondo Felix Leu, morto nel 2002, e alla sua famiglia, condotta in giro per il mondo a vivere un’esistenza nomade, all’insegna dell’anticonformismo e della libertà. La proiezione della pellicola, realizzata da Valerio Bariletti e Morgan Bertacca, inizierà alle 21.15 e sarà nella versione originale con i sottotitoli in italiano. I registi, presenti in sala, introdurranno la proiezione. “Felix, dare to dream” è la storia di un sogno di indipendenza, quello dell’artista Felix Leu.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Felix Leu, il tatuatore vagabondo: un docufilm racconta la storia di una vita (e una famiglia) al limite

"Felix, dare to dream": all'Anteo la vita nomade della famiglia Leu, tatuatori freak

