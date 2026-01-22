Un campione del mondo per il dopo Sommer | l' Inter punta il Dibu Martinez

L'Inter sta valutando l'acquisto di Emiliano Martinez, campione del mondo, come possibile sostituto di Sommer, il cui contratto scadrà nel 2026. La società ha avviato i primi contatti per rafforzare la propria porta, puntando su un portiere di esperienza internazionale. La trattativa rappresenta un investimento strategico per il futuro della squadra e la continuità nel settore difensivo.

L'Inter ha avviato i contatti per Emiliano Martinez. Con Sommer in scadenza nel 2026, l'argentino campione del mondo potrebbe essere il futuro della porta nerazzurra.

