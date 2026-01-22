Un bambino di 5 anni è stato arrestato dall’ICE di Trump e trasferito in un centro di detenzione

Un bambino di cinque anni è stato arrestato dall'ICE durante l'amministrazione Trump e trasferito in un centro di detenzione, insieme al padre. Il caso, avvenuto in Minnesota, ha attirato l'attenzione sull'uso di minori come strumenti nelle operazioni di immigrazione. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei diritti dei minori e sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine in ambito migratorio.

L’ICE di Donald Trump arresta anche i bambini. Il caso simbolo arriva dallo Stato del Minnesota dove Liam, cinque anni, è stato usato come esca per far aprire la porta di casa e poi rinchiuso con il padre in un centro di detenzione. E il suo non è un episodio isolato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un bambino di 5 anni è stato arrestato dall’ICE di Trump e trasferito in un centro di detenzioneRecentemente, in Minnesota, un bambino di cinque anni è stato arrestato dall’ICE durante un’operazione, venendo trasferito in un centro di detenzione insieme al padre.

Usa, “ucciso un immigrato in un centro di detenzione dell’ICE”. Con Trump le morti in custodia sono aumentateÈ stato dichiarato deceduto alle 22:16 un immigrato in un centro di detenzione dell’ICE, dopo aver accusato gravi problemi di salute.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Usa, nuove retate Ice in Minnesota: fermati anche bimbi 5 e 10 anni; Trump? I servizi segreti dicono che è come avere a che fare con un bambino di 5 anni. Il vero obiettivo dei Maga è utilizzare la Groenlandia per uscire dalla Nato - Indiscreto; Screen time nei bambini: impatto sullo sviluppo socio-emotivo; Gaza, durante il cessate il fuoco, i bambini continuano a essere uccisi.

Un bambino di 5 anni è stato arrestato dall’ICE di Trump e trasferito in un centro di detenzioneL’ICE di Donald Trump arresta anche i bambini. Il caso simbolo arriva dallo Stato del Minnesota dove Liam, cinque anni, è stato usato come esca per ... fanpage.it

L'Ice arresta un bambino di 5 anni a Minneapolis. Lo choc della sua scuola: «Come può essere classificato come un criminale?»Liam Conejo Ramos è stato fermato dagli agenti dell'immigrazione nel vialetto di casa, al ritorno dalla scuola materna. Arrestato anche il padre. Sono stati traferiti in Texas ... msn.com

L'arresto di un bambino di cinque anni nel Minnesota - facebook.com facebook

Qui anche peggio: l'ICE ha usato un bambino di 5 anni come esca, costringendolo a bussare alla sua porta per poter arrestare suo padre. x.com