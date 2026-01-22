Un articolo pubblicato da Rossiyskaya Gazeta analizza le implicazioni di una possibile annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, evidenziando come questa mossa possa consolidare la figura di Trump nella storia americana. La notizia riflette anche una convergenza di interessi tra Russia e Stati Uniti, sottolineando le complesse dinamiche geopolitiche legate a questa regione strategica.

Da un editoriale di Rossiyskaya Gazeta, quotidiano ufficiale del governo della Federazione Russa: Se Trump riuscisse a portare a termine l’annessione della Groenlandia entro il 4 luglio 2026, data in cui gli Stati Uniti celebreranno il 250º anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, egli diventerebbe senza dubbio una delle figure storiche destinate a incarnare la grandezza americana. Con la Groenlandia, gli Stati Uniti diverrebbero il secondo Paese più esteso al mondo, subito dopo la Russia, superando il Canada per superficie. Per gli americani, un simile risultato sarebbe paragonabile a eventi di portata planetaria come l’abolizione della schiavitù sotto Abraham Lincoln nel 1862 o le grandi conquiste territoriali delle guerre napoleoniche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Groenlandia, Trump ricatta: “Dazi a chi ostacola l’annessione”. Il niet di Putin: è della DanimarcaLa disputa sulla Groenlandia si intensifica con la Russia che si oppone alle proposte degli Stati Uniti, mentre il governo danese conferma la sua sovranità sull’isola.

