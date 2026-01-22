Un antico tra i moderni La bella eredità di Angelini

Alceste Angelini, nato nel 1920 e scomparso nel 1994, rappresenta un esempio di continuità tra tradizione e modernità. La sua eredità, ricca di valori e cultura, testimonia come un passato radicato possa convivere con il presente, offrendo un patrimonio che ancora oggi ispira. La sua figura incarna l’equilibrio tra antico e contemporaneo, confermando l’importanza di preservare e valorizzare le radici storiche.

Un antico tra i moderni: anche per Alceste Angelini (4 giugno 1920-24 luglio 1994) calza la definizione attribuita a Leopardi. Anche Alceste ha detto il suo sguardo sulla vita in versi essenziali, avendo in mente gli amati classici, i greci più che i latini, e facendo tesoro della lezione ascoltata da eccelse voci contemporanee. Ora che il cuore della sua produzione è racchiuso in un elegante volume ( "Poesie e traduzioni dal greco", a cura di Luca Lenzini, pp. 236, Edizioni San Marco dei Giustiniani, Genova 2025) siamo in grado di percorrere il tormento esistenziale e intellettuale che caratterizzò la sua esperienza, a muovere dalla sua prima uscita con la plaquette "Prime poesie e traduzioni dal greco" (1946).

