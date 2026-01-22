Ultimissime Juve LIVE | si spinge per En-Nesyri Cosa serve per andare diretti agli ottavi di Champions

Segui le ultime notizie sulla Juventus, con aggiornamenti in tempo reale, tra cui l'interesse per En-Nesyri e i requisiti necessari per qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League. La nostra copertura fornisce un quadro chiaro e preciso delle dinamiche attuali della squadra, offrendo informazioni essenziali per tifosi e appassionati che desiderano restare aggiornati sulle novità più recenti.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 gennaio 2026. Juventus, la situazione dopo la vittoria col Benfica: come qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League. Ore 10.30 – Juventus, la situazione dopo la vittoria col Benfica: come qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League En-Nesyri Juve, l’attaccante in pole: convince la formula offerta al Fenerbahce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: si spinge per En-Nesyri. Cosa serve per andare diretti agli ottavi di Champions Juventus qualificata ai playoff di Champions League: cosa serve per andare agli ottavi all’ultima giornataLa Juventus si avvicina all’ultima giornata di Champions League con la qualificazione ai playoff già assicurata. Ultimissime Juve LIVE: chi è En-Nesyri. La conferenza stampa di SpallettiSegui le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez; Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio; Calciomercato, le news di mercoledì 21 gennaio; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus. Calciomercato live: Juve, offerta per En-Nesyri, spunta Gboho. Toro su Jappert. Napoli, c’è GiovaneLa Juve aspetta la risposta del Fenerbahce, intanto valuta il pupillo di Comolli. I granata inseguono un centrale. Scatto di De Laurentiis per il gioiello del ... lastampa.it DIRETTA/ Bari Juve Stabia (risultato finale 0-1): e sono tre punti ospiti! (Serie B, 17 gennaio 2026)Serie B, Diretta Bari Juve Stabia, streaming video tv: i pugliesi vogliono evitare la decima partita consecutiva senza vittoria (17 gennaio 2026) ... ilsussidiario.net Le ultimissime sulla #Juventus di #FabrizioRomano: "#Mateta si è presentato oggi in sede al #CrystalPalace con il suo avvocato per chiedere la cessione: no all'Arabia, vuole Serie A o Premier. Il francese ha un accordo con la #Juve. É anche nel miri - facebook.com facebook Calciomercato #Juve Le ultimissime live x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.