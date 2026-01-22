La Fiorentina si avvia alla fase conclusiva del mercato in entrata, con diverse opzioni per la difesa, tra cui Coppola e Niakatè, e la possibilità di aggiungere un altro esterno. Tra gli acquisti recenti figurano Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian. La squadra lavora per rafforzare il reparto difensivo, puntando a consegnare a Vanoli almeno un nuovo difensore centrale, in vista della prossima stagione.

Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian. Riparte da qui il mercato in entrata della Fiorentina, con la volata finale che porterà in dote a Vanoli almeno un difensore centrale. Il resto si vedrà. In base alle occasioni e a chi andrà via nel corso dei prossimi giorni. Di certo, già restando così, qualcuno resterà fuori dalla nuova lista Uefa per la quale sono ammessi solo tre cambi. Goretti e Paratici hanno apparecchiato diversi tavoli per quanto riguarda il difensore. Si è capito che la priorità va a un mancino, anche se ci sono profili che non rientrano in questo identikit. In primis Diego Coppola, difensore del Brighton ex Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ultimi acquisti, viola al lavoro. Coppola oppure Niakatè. Due opzioni in difesa. Forse un altro esterno

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Avanza Coppola in difesa. Arriva un nuovo esterno?La Fiorentina prosegue la sua campagna di rafforzamento, con l’ingaggio di Fabbian e l’avanzamento delle trattative per un nuovo esterno e Coppola in difesa.

Coppola priorità assoluta al Milan: i due motivi per cui può essere il colpo in difesaIl Milan valuta il ritorno di Diego Coppola, attualmente in Premier League, come possibile rinforzo difensivo.

