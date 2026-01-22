Ultimi acquisti viola al lavoro Coppola oppure Niakatè Due opzioni in difesa Forse un altro esterno
La Fiorentina si avvia alla fase conclusiva del mercato in entrata, con diverse opzioni per la difesa, tra cui Coppola e Niakatè, e la possibilità di aggiungere un altro esterno. Tra gli acquisti recenti figurano Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian. La squadra lavora per rafforzare il reparto difensivo, puntando a consegnare a Vanoli almeno un nuovo difensore centrale, in vista della prossima stagione.
Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian. Riparte da qui il mercato in entrata della Fiorentina, con la volata finale che porterà in dote a Vanoli almeno un difensore centrale. Il resto si vedrà. In base alle occasioni e a chi andrà via nel corso dei prossimi giorni. Di certo, già restando così, qualcuno resterà fuori dalla nuova lista Uefa per la quale sono ammessi solo tre cambi. Goretti e Paratici hanno apparecchiato diversi tavoli per quanto riguarda il difensore. Si è capito che la priorità va a un mancino, anche se ci sono profili che non rientrano in questo identikit. In primis Diego Coppola, difensore del Brighton ex Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Avanza Coppola in difesa. Arriva un nuovo esterno?La Fiorentina prosegue la sua campagna di rafforzamento, con l’ingaggio di Fabbian e l’avanzamento delle trattative per un nuovo esterno e Coppola in difesa.
Coppola priorità assoluta al Milan: i due motivi per cui può essere il colpo in difesaIl Milan valuta il ritorno di Diego Coppola, attualmente in Premier League, come possibile rinforzo difensivo.
Argomenti discussi: Bologna-Fiorentina, Solomon, Harrison e Brescianini: alla scoperta dei nuovi acquisti viola; Fiorentina, Brescianini e Solomon si presentano: Qui per invertire la rotta; Addio a Rocco Commisso: la storia, il Viola Park e i colpi di mercato della sua Fiorentina; Jack Harrison alla Fiorentina, chi è il nuovo colpo che arriva dal Leeds: ruolo e carriera dell'inglese.
La nostra Aida indossa i suoi ultimi acquisti, l'abito di Bravaa ed il maglioncino XConcept - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.