Ulivo colpito da Xylella a Bitonto scattano le misure di contenimento | In corso l' espianto dell' albero

A Bitonto sono iniziate le operazioni di espianto di un ulivo infetto da Xylella fastidiosa. Le autorità hanno avviato le misure di contenimento per limitare la diffusione della malattia nel territorio. Le operazioni si svolgono nelle campagne locali, in conformità alle normative sanitarie vigenti, per tutelare gli altri alberi e preservare l’ambiente agricolo.

Sono partite, nelle campagne di Bitonto, le operazioni di espianto dell'ulivo risultato positivo alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca. Lo comunica Coldiretti Puglia che spera "sia un episodio circoscritto in quella che è a tutti gli effetti la culla dell'olivicoltura barese". La scoperta.🔗 Leggi su Baritoday.it L'avanzata della Xylella sul territorio barese: individuato ulivo infetto a BitontoÈ stato individuato un ulivo infetto dalla Xylella nel territorio di Bitonto, secondo quanto riferito da Coldiretti Puglia.

