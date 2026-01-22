Ukraine anti-graft police target former border guard chief

Le autorità anticorruzione ucraine hanno avviato un’indagine nei confronti di un ex comandante della frontiera, sospettato di aver coinvolto in attività illecite legate a pratiche di corruzione e tangenti. Questa iniziativa fa parte degli sforzi del paese per rafforzare la lotta contro la corruzione nel settore pubblico e garantire maggiore trasparenza nelle istituzioni.

"To hide their activities, the perpetrators used vehicles registered in the Czech Republic and Austria, on which they installed special license plates similar to diplomatic ones," NABU said in a statement. It said that a 3,000-euro bribe had been paid for each car. Ukrainian authorities do not identify suspects by name. Thursday's probe is the third high-profile investigation announced by the agency over the past week, part of a drive by anti-graft authorities as Ukraine seeks EU membership. Investigators on Wednesday named a former senior aide in President Volodymyr Zelenskiy's office as one of nine suspects in an alleged plot to claim government payments for green energy.

