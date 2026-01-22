Ufficiale | Percy Jackson avrà una terza stagione su Disney+

Disney+ ha annunciato ufficialmente la produzione della terza stagione di Percy Jackson. La serie, basata sui romanzi di Rick Riordan, continua a coinvolgere i fan con nuove avventure e personaggi. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle date di uscita e sui contenuti che saranno inclusi in questa nuova stagione.

Fan di Percy Jackson, preparate i vostri scudi e le vostre spade! Disney+ ha ufficialmente confermato ciò che tutti noi speravamo ardentemente: la terza stagione è in arrivo. L’annuncio arriva direttamente dal creatore della saga, Rick Riordan, e promette nuove, epiche avventure per il nostro semidio preferito. L’annuncio che tutti aspettavamo. L’attesa è finalmente terminata. Dopo il successo delle prime due stagioni, che hanno saputo conquistare sia i nuovi spettatori sia i lettori di lunga data, la conferma di un nuovo capitolo era nell’aria. È stato lo stesso Rick Riordan, autore dei libri e produttore esecutivo della serie, a dare la notizia che ha fatto il giro del web in pochi minuti, scatenando l’entusiasmo della community. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Percy Jackson: Il Mare dei Mostri – Arriva oggi su Disney + la seconda stagione!La seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, intitolata “Il Mare dei Mostri”, debutta oggi su Disney+.

Percy Jackson and the Olympians | Season 2 Special Look | Disney +

