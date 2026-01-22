Ufficiale la reunion dei CSI | sei concerti in arrivo

È ufficiale: i CSI torneranno a esibirsi sui palchi italiani con sei concerti previsti nell’estate del 2026. Dopo il ritorno dei Cccp, questa reunion segna il riaccendersi dell’attenzione sulla musica indipendente italiana, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere le atmosfere del passato e di scoprire nuovamente il sound della band. Un evento da non perdere per gli appassionati di scena musicale alternativa.

Il primo si terrà a Marzabotto, in provincia di Bologna. Prevendita aperta da domani Dopo il ritorno dei Cccp, nell’estate del 2026 tornerà sui palchi italiani anche la Csi (Consorzio suonatori indipendenti). La seconda band, a tutti gli effetti, è nata dalle ceneri della prima, con due elementi in comune: Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni. Con loro anche Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. Il tour dei Csi inizierà il 28 agosto: si intitola ‘In viaggio’ ed è prodotto e organizzato da Otr Live. La prima tappa si terrà a Marzabotto, nell’ambito del festival Montesole - Festival del lupo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

