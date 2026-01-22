Ue-Mercosur accordo congelato Chiesto parere alla Corte di Giustizia

Il Parlamento europeo ha approvato, con una maggioranza risicata, di richiedere alla Corte di Giustizia europea un parere legale sull’accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur. La decisione, presa il 21 gennaio a Strasburgo, ha portato a un congelamento temporaneo dell’accordo, in attesa di chiarimenti sulla conformità alle normative europee. La richiesta mira a definire eventuali implicazioni legali e future azioni da intraprendere.

Ieri, 21 gennaio, con 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo il ricorso alla Corte di Giustizia europea per un parere legale sull'accordo di libero scambio tra l'Ue e il Mercosur.

