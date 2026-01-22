Ucraina Zelensky vede Trump a Davos | E' stato un incontro molto positivo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incontrato a Davos l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Zelenskyy ha commentato l’incontro come “molto positivo”, sottolineando un confronto che può contribuire a rafforzare i rapporti tra Ucraina e Stati Uniti in un periodo di attenzione internazionale sulla regione. La discussione tra i due leader si inserisce nel contesto delle questioni politiche ed economiche di interesse globale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incontrato Donald Trump a Davos. “L’incontro è stato molto positivo”, ha detto Zelenskyj ai giornalisti. Poco dopo, Zelenskyj si è rivolto al World Economic Forum. I leader degli Stati Uniti e dell’Ucraina sono stati insieme per circa un’ora in quello che Trump ha descritto ai giornalisti come un buon incontro. La guerra Russia-Ucraina “deve finire”, ha detto Trump, aggiungendo: “Speriamo che finisca”. Venerdì i rappresentanti degli Stati Uniti incontreranno il presidente russo Vladimir Putin. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, Trump vede Zelensky a Davos: "Incontro buono, la guerra deve finire"Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, sottolineando l’importanza di trovare una soluzione alla guerra in Ucraina.

Ucraina: Kiev, 'iniziato a Davos incontro fra Zelensky e Trump'A Davos, si è aperto un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'ex presidente americano Donald Trump.

