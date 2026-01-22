Ucraina Zelensky in viaggio verso Davos Oggi incontro Witkoff-Putin a Mosca – La diretta

Oggi si svolgono importanti sviluppi nei negoziati sulla guerra in Ucraina. A Mosca, l’inviato degli Stati Uniti, Steve Witkoff, incontra Vladimir Putin, mentre a Davos, il presidente Zelensky si prepara a incontrare Donald Trump. Questi eventi rappresentano momenti chiave nelle dinamiche diplomatiche e politiche legate al conflitto in Ucraina.

Giornata importante per i negoziati sulla guerra in Ucraina. Mentre a Mosca si tiene un incontro tra l’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, e il presidente russo Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si reca a Davos in Svizzera dove dovrebbe incontrare il leader statunitense Donald Trump. Ecco tutte le notizie di oggi in diretta. Guerra in Ucraina, le notizie del 22 gennaio in diretta Inizio diretta: 220126 07:00 Fine diretta: 220126 23:45 09:11 220126 Zelensky in viaggio verso Davos Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “è in viaggio per Davos”. Lo ha riferito ai giornalisti il consigliere presidenziale per le comunicazioni di Kiev, Dmytro Lytvyn, come riportato da Ukrinform. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, Witkoff e Kushner verso missione a Mosca per incontro con PutinGli Stati Uniti stanno organizzando una missione diplomatica a Mosca, con l’obiettivo di affrontare il conflitto tra Russia e Ucraina.

