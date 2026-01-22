L’inviato statunitense Steve Witkoff riferisce che il presidente Trump sta considerando l’idea di creare una zona esente da dazi per l’Ucraina. Questa misura potrebbe favorire lo sviluppo industriale del Paese, duramente colpito dal conflitto. La proposta mira a sostenere la ripresa economica e stabilizzare la regione, offrendo nuove opportunità per l’Ucraina nel contesto delle attuali sfide.

L’inviato statunitense Steve Witkoff afferma che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando idee come una “ zona esente da dazi ” per l’Ucraina, che potrebbe aiutare lo sviluppo dell’industria in questo Paese devastato dalla guerra. “Il presidente ha parlato di una ‘tariff-free zone’ per l’ Ucraina che, a mio avviso, potrebbe cambiare le carte in tavola”, ha detto Witkoff durante la Colazione ucraina a margine del Forum di Davos. Witkoff ha rilasciato queste dichiarazioni prima di recarsi a Mosca, dove l’amministrazione Usa sta lavorando per raggiungere un accordo di pace che ponga fine alla guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Witkoff: "Trump valuta zona esente da dazi"

Pace Ucraina-Russia, Witkoff a Berlino per convincere Zelensky e i leader europei. Trump: “Una zona economica libera nel Donbass funzionerebbe”Witkoff si trova a Berlino per dialogare con Zelensky e i leader europei, cercando di favorire una soluzione diplomatica al conflitto tra Ucraina e Russia.

Dazi in risposta a Trump sulla Groenlandia, l'Ue valuta un pacchetto da 93 miliardi contro le minacce UsaL'Unione Europea sta considerando un pacchetto di dazi del valore di 93 miliardi di euro come risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alle eventuali interferenze sulla Groenlandia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ucraina, negoziatori di Kiev arrivati negli Usa per i colloqui; Zelensky: nuovi colloqui negli Usa, forse firma a Davos. Mosca: recepiti segnali europei sul dialogo - Jet italiani hanno intercettato aereo russo sul Mar Baltico; Guerra Ucraina - Russia, le news del 17 gennaio. I negoziatori ucraini in Usa per incontrare Witkoff e Kushner; Ucraina: domani incontro Witkoff-Putin, sollecitato da Russia.

Ucraina, Witkoff: Trump valuta zona esente da dazi(LaPresse) L'inviato statunitense Steve Witkoff afferma che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando idee come una zona esente ... stream24.ilsole24ore.com

Ucraina, Witkoff oggi da Putin: Resta solo un punto da risolvereI negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina mostrano notevoli progressi: secondo l’inviato Usa Witkoff resta solo un punto da risolvere ... adnkronos.com

Oggi colloqui Trump-Zelensky a Davos su Ucraina, al Cremlino incontro Witkoff-Kushner-Putin, sul tavolo anche “ricostruzione” Gaza x.com

#Tv2000 - #Ucraina è al #buio. #Witkoff da #Putin #21gennaio #Tv2000 #Russia #Mosca #StatiUniti #Kiev - facebook.com facebook