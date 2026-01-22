Durante il World Economic Forum di Davos, Rustam Umerov, responsabile delle negoziazioni ucraine, ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati dell'ex presidente Donald Trump. Al centro del colloquio, la discussione sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, in un contesto di tensione e negoziati per la fine del conflitto con la Russia. L'incontro evidenzia l'interesse internazionale per la stabilità e la pace nella regione.

Davos, 22 gen. (Adnkronos) - Rustam Umerov, capo del team negoziale ucraino per la fine della guerra con la Russia, ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a margine del World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Umerov ha scritto su Telegram che l'incontro si è concentrato sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e sui piani di ricostruzione postbellica". Ha aggiunto che la delegazione ucraina ha incontrato anche i rappresentanti della società di investimenti americana Blackrock, coinvolta nel piano di ricostruzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Umerov, 'con Witkoff e Kushner discusso garanzie sicurezza'

