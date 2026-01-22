Ucraina spiragli di pace dagli Usa Ma Rutte avverte | Non prima della primavera

L'attenzione internazionale si concentra sui recenti sviluppi nel conflitto ucraino. Gli Stati Uniti segnalano segnali di apertura verso una possibile pace, ma l'Europa, rappresentata da Rutte, avverte che la stabilizzazione potrebbe richiedere ancora tempo, probabilmente fino alla primavera. I colloqui tra Russia e Ucraina avanzano, mentre le parti cercano una soluzione duratura alla crisi in un contesto di crescente impegno diplomatico.

Steve Witkoff è certo che l'accordo di pace in Ucraina sia ormai a portata di mano. Sono stati compiuti "molti progressi" nei colloqui tra Russia e Ucraina, ha detto l'inviato speciale degli Stati Uniti che incontrerà Putin oggi a Mosca: "È ora di porre fine a tutto questo. Penso che ce la faremo", ha detto al Guardian. Witkoff si dice "incoraggiato" e "ottimista", e afferma che i negoziati ora si riducono a "una questione". Si è discusso di diverse soluzioni possibili, il che significa che "è risolvibile" e che Zelensky, che oggi a Davos incontrerà Trump, "è disponibile". Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha affermato di dubitare che i colloqui di pace sull'Ucraina possano concludersi prima della primavera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

