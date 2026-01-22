Ucraina Rutte | Non ho mai dubitato del sostegno Usa

Mark Rutte ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pienamente impegnati a sostenere l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina. Il premier olandese ha sottolineato di non aver mai avuto dubbi sulla posizione degli Stati Uniti in questo ambito, evidenziando l’importanza del supporto internazionale in un contesto di tensione nella regione. La dichiarazione riflette l’attenzione globale sulla situazione ucraina e l’impegno delle principali potenze.

Mark Rutte ha affermato che gli Stati Uniti sono “ veramente impegnati ” a sostenere l’indipendenza e la sovranità dell’ Ucraina. Il segretario della Nato ha partecipato a una colazione organizzata dalla Victor Pinchuk Foundation e da EastOne al World Economic Forum di Davos. “ Non ne ho mai dubitato – ha detto Rutte riferendosi al sostegno Usa – È stato il presidente Trump a sbloccare la situazione con Putin, avviando i negoziati. Il che è stato fondamentale perché era l’unico in grado di smuovere le cose dalla sua posizione quando è entrato in carica a gennaio”. Rutte ha concluso dicendo che l’obbiettivo è quello di “porre fine alla guerra, una fine sostenibile in cui la Russia non tenterà mai più di attaccare “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, spiragli di pace dagli Usa. Ma Rutte avverte: “Non prima della primavera”L'attenzione internazionale si concentra sui recenti sviluppi nel conflitto ucraino.

