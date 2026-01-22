Uccisa dalla droga e abbandonata in un bosco | il 45enne imputato chiede la giustizia riparativa

Durante il processo presso il tribunale di Monza, Giuseppe Bernardini, 45 anni, ex pizzaiolo di Carate Brianza, ha chiesto di accedere a un percorso di giustizia riparativa. L’uomo è imputato per aver ceduto una dose di droga che si è rivelata fatale per la 26enne Karine Cogliati, madre di due figli, trovata abbandonata in un bosco. La richiesta si inserisce nel quadro di una vicenda che solleva questioni di responsabilità e recupero.

