Uccisa da uno sparo al centro commerciale l'amica di Caterina Ciurleo | Ricordo solo la disperazione

In occasione del processo per l’omicidio di Caterina Ciurleo, l’amica della vittima ha testimoniato, ricordando con tristezza il momento dello sparo che le ha cambiato la vita. L'81enne è stata uccisa davanti a un centro commerciale a maggio 2024. La testimonianza evidenzia il senso di disperazione e shock legato a quella tragica vicenda, contribuendo a ricostruire gli eventi di quel giorno.

"Di quel momento ricordo la disperazione", le parole dell'amica di Caterina Ciurleo, l'81enne uccisa davanti al centro commerciale a maggio 2024, chiamata a testimoniare in aula.🔗 Leggi su Fanpage.it Il mistero dell’allarme scattato al parcheggi del centro commerciale: “Lasciate i carrelli e uscite”. Cosa è successoNella zona del parcheggio di un centro commerciale di Roma è stato attivato un allarme, con l’ordine di lasciare i carrelli e evacuare l’area. Leggi anche: L’infortunio di Gatti, si è fatto male da solo. Spalletti: “Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Chi era Rubina Aminian, la studentessa curda uccisa nelle proteste in Iran con uno sparo alla nuca; Garlasco, i periti dei Poggi: Chiara visionò le foto pornografiche la sera prima di essere uccisa; Uccisione orsa Amarena: processo rinviato; Iran, il massacro: da Amir Ali Haydari a Rubina Aminian, le storie simbolo della protesta. Uccisa da uno sparo al centro commerciale, l’amica di Caterina Ciurleo: Ricordo solo la disperazioneDi quel momento ricordo la disperazione, le parole dell'amica di Caterina Ciurleo, l'81enne uccisa davanti al centro commerciale a maggio 2024 ... fanpage.it Chi era Rubina Aminian, la studentessa curda uccisa nelle proteste in Iran con uno sparo alla nuca Il suo sorriso è diventato il simbolo delle proteste contro il regime in Iran, durante le quali sono già morte oltre 500 persone. L'immagine di Rubina Aminian, 23 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.